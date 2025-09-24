Diretório de Empresas
Elsevier
Elsevier Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Elsevier varia de $89.6K por year para Software Engineer 1 a $148K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $110K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Elsevier. Última atualização: 9/24/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer 1
(Nível Iniciante)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Elsevier?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Elsevier in United States é uma remuneração total anual de $175,700. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Elsevier para a função de Engenheiro de Software in United States é $110,000.

Outros Recursos