Diretório de Empresas
Elsevier
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Elsevier Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Cientista de Dados na Elsevier totaliza $100K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Elsevier. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Elsevier
Data Scientist
New York, NY
Total por ano
$100K
Nível
10
Salário base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Elsevier?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Cientista de Dados by Elsevier in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $190,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Elsevier vir die Cientista de Dados rol in United States is $100,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Elsevier

Empresas Relacionadas

  • Avanade
  • InvestCloud
  • REI Systems
  • CoreLogic
  • Inmar
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos