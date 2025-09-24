A remuneração de Engenheiro de Software in Mexico na Ellucian totaliza MX$352K por year para L1. O pacote de remuneração in Mexico mediano por year totaliza MX$356K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ellucian. Última atualização: 9/24/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
