Ellucian
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Ellucian Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in Mexico na Ellucian totaliza MX$352K por year para L1. O pacote de remuneração in Mexico mediano por year totaliza MX$356K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ellucian. Última atualização: 9/24/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer 1
L1(Nível Iniciante)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$3.07M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Ellucian?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Ellucian in Mexico é uma remuneração total anual de MXMX$25,560,620. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ellucian para a função de Engenheiro de Software in Mexico é MXMX$6,832,568.

Outros Recursos