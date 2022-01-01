Ellucian Salários

O salário da Ellucian varia de $35,930 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $151,443 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ellucian . Última atualização: 9/4/2025