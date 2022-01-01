Ellucian Salários

Diretório de Empresas
O salário da Ellucian varia de $35,930 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $151,443 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ellucian. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $100K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $98K
Analista de Negócios
$35.9K

Gerente de Projeto
$104K
Vendas
$151K
Gerente de Engenharia de Software
$41.1K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Ellucian é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $151,443. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ellucian é $99,000.

