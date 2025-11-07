Diretório de Empresas
Electronic Arts
Gerente de Produto Nível

Product Manager III

Níveis na Electronic Arts

Comparar Níveis
  1. Associate Product Manager
  2. Product Manager I
  3. Product Manager II
    4. Mostrar 4 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
$158,667
Salário Base
$142,000
Ações ()
$6,667
Bônus
$10,000
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões de Salário
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
