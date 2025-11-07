Diretório de Empresas
Electronic Arts
Designer de Produto Nível

Senior Product Designer I

Níveis na Electronic Arts

  1. Associate Product Designer
  2. Product Designer I
  3. Product Designer II
Média Anual Remuneração Total
CA$115,029
Salário Base
CA$132,894
Ações ()
CA$17,700
Bônus
CA$10,102
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Últimas Submissões de Salário
