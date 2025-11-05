Diretório de Empresas
EDF FR Engenheiro Mecânico Salários em Greater Paris Area

O pacote de remuneração in Greater Paris Area mediano de Engenheiro Mecânico na EDF FR totaliza €42.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da EDF FR. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Total por ano
€42.6K
Nível
L3
Salário base
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€5.5K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
5 Anos
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Mecânico na EDF FR in Greater Paris Area é uma remuneração total anual de €43,378. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na EDF FR para a função de Engenheiro Mecânico in Greater Paris Area é €42,550.

