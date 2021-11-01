Diretório de Empresas
ECS
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

ECS Salários

O salário da ECS varia de $7,236 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $226,125 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ECS. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $140K

Engenheiro de Dados

Analista de Cibersegurança
Median $85K
Analista de Negócios
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Gerente de Ciência de Dados
$151K
Tecnólogo da Informação (TI)
$89.6K
Marketing
$102K
Engenheiro Mecânico
$7.2K
Gerente de Programa
$118K
Gerente de Projeto
$64.7K
Arquiteto de Soluções
$181K
Gerente de Programa Técnico
$226K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ECS é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $226,125. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ECS é $117,600.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ECS

Empresas Relacionadas

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos