Duetto Salários

O salário da Duetto varia de $153,022 em remuneração total por ano para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais baixa a $275,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Duetto . Última atualização: 11/23/2025