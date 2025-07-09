DSTA Salários

A faixa salarial da DSTA varia de $60,214 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $156,800 para um Gerente de Projeto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DSTA . Última atualização: 8/18/2025