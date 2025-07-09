Diretório de Empresas
DSTA
DSTA Salários

A faixa salarial da DSTA varia de $60,214 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $156,800 para um Gerente de Projeto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DSTA. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $75K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$60.2K
Engenheiro de Hardware
$73.6K

Gerente de Programa
$127K
Gerente de Projeto
$157K
Analista de Cibersegurança
$81.9K
Gerente de Engenharia de Software
$111K
Gerente de Programa Técnico
$124K
Perguntas Frequentes

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá DSTA er Gerente de Projeto at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $156,800. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá DSTA er $96,527.

Outros Recursos