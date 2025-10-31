Diretório de Empresas
DRW
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

DRW Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Cientista de Dados na DRW totaliza £152K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da DRW. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£152K
Nível
L1
Salário base
£152K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
0 Anos
Quais são os níveis de carreira na DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na DRW in United Kingdom é uma remuneração total anual de £247,598. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na DRW para a função de Cientista de Dados in United Kingdom é £119,156.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para DRW

Empresas Relacionadas

  • Point72
  • Akuna Capital
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Figure
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos