O pacote de remuneração in India mediano de Redator Técnico na Druva totaliza ₹2.5M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Druva. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Total por ano
₹2.5M
Nível
Staff Technical Writer
Salário base
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
11 Anos
Quais são os níveis de carreira na Druva?

₹13.95M

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Redator Técnico na Druva in India é uma remuneração total anual de ₹4,497,794. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Druva para a função de Redator Técnico in India é ₹2,534,224.

