Diretório de Empresas
Druva
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Druva Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Druva varia de ₹2.59M por year para Staff Software Engineer a ₹6.68M por year para Principal Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹4.59M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Druva. Última atualização: 9/22/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer
(Nível Iniciante)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

₹13.95M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹2.61M+ (às vezes ₹26.15M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Druva?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Druva in India é uma remuneração total anual de ₹7,183,110. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Druva para a função de Engenheiro de Software in India é ₹4,075,959.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Druva

Empresas Relacionadas

  • Tavant
  • Forescout
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • DataCamp
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos