A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Dropbox varia de $168K por year para IC1 a $854K por year para IC6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $325K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dropbox. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
IC1
$168K
$127K
$32.2K
$9.1K
IC2
$231K
$168K
$54K
$9.4K
IC3
$368K
$209K
$129K
$29.2K
IC4
$445K
$228K
$175K
$41.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Dropbox, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)