A remuneração de Engenheiro de Dados in United States na Dropbox varia de $165K por year para IC1 a $272K por year para IC3. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $260K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dropbox. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
IC1
$165K
$135K
$20.8K
$10.1K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$272K
$177K
$69.4K
$25.9K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Dropbox, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)