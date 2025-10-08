A remuneração de Designer UX in United States na Dropbox varia de $172K por year para IC1 a $411K por year para IC5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $309K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dropbox. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Dropbox, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)