Diretório de Empresas
Dropbox
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Designer de Interação

Dropbox Designer de Interação Salários

A remuneração de Designer de Interação in United States na Dropbox varia de $371K por year para IC4 a $322K por year para IC5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $150K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dropbox. Última atualização: 10/8/2025

Média Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
Senior Product Designer
$371K
$206K
$121K
$44.8K
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Dropbox, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Designer de Produto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Interação na Dropbox in United States é uma remuneração total anual de $435,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dropbox para a função de Designer de Interação in United States é $302,300.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Dropbox

Empresas Relacionadas

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos