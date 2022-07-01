Diretório de Empresas
DrFirst
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

DrFirst Salários

A faixa salarial da DrFirst varia de $113,565 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $189,050 para um Recursos Humanos na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DrFirst. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Analista de Negócios
$184K
Recursos Humanos
$189K
Gerente de Produto
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Engenheiro de Software
$172K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na DrFirst é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $189,050. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na DrFirst é $177,619.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para DrFirst

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Roblox
  • Facebook
  • Flipkart
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos