Dremio
Dremio Salários

A faixa salarial da Dremio varia de $42,746 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $301,500 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Dremio. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $212K
Atendimento ao Cliente
$42.7K
Gerente de Produto
$302K

Vendas
$241K
Arquiteto de Soluções
$177K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Dremio is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dremio is $211,500.

Outros Recursos