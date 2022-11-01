Draup Salários

A faixa salarial da Draup varia de $2,289 em remuneração total por ano para um Contador na extremidade inferior a $21,689 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Draup . Última atualização: 8/18/2025