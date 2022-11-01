Diretório de Empresas
Draup
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Draup Salários

A faixa salarial da Draup varia de $2,289 em remuneração total por ano para um Contador na extremidade inferior a $21,689 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Draup. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Consultor de Gestão
Median $9.6K
Engenheiro de Software
Median $21.7K
Contador
$2.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analista de Negócios
$14.1K
Desenvolvimento de Negócios
$3.8K
Analista de Dados
$3.8K
Recursos Humanos
$3.1K
Marketing
$3.8K
Capitalista de Risco
$8.1K

Analista

Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Draup é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $21,689. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Draup é $3,798.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Draup

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Lyft
  • Netflix
  • DoorDash
  • Facebook
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos