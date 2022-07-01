Diretório de Empresas
Drata
Drata Salários

O salário da Drata varia de $101,584 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $242,676 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Drata. Última atualização: 9/9/2025

$160K

Recursos Humanos
$188K
Marketing
$173K
Designer de Produto
$139K

Gerente de Projeto
$140K
Vendas
$102K
Engenheiro de Software
$243K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Drata é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $242,676. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Drata é $156,770.

Outros Recursos