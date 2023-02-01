Diretório de Empresas
Draper
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Draper Salários

A faixa salarial da Draper varia de $94,525 em remuneração total por ano para um Engenheiro Elétrico na extremidade inferior a $139,300 para um Gerente de Programa na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Draper. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $125K
Engenheiro de Hardware
Median $110K
Engenheiro Mecânico
Median $125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Engenheiro Elétrico
$94.5K
Gerente de Programa
$139K
Analista de Cibersegurança
$129K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Draper is Gerente de Programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $139,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Draper is $125,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Draper

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Stripe
  • Facebook
  • PayPal
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos