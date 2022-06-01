Diretório de Empresas
Dragos
Dragos Salários

A faixa salarial da Dragos varia de $96,900 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $348,250 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Dragos. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $195K
Recursos Humanos
$96.9K
Designer de Produto
$215K

Analista de Cibersegurança
$181K
Gerente de Engenharia de Software
$223K
Arquiteto de Soluções
$348K
Perguntas Frequentes

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Dragos je Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $348,250. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Dragos je $204,960.

Outros Recursos