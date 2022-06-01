Dragos Salários

A faixa salarial da Dragos varia de $96,900 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $348,250 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Dragos . Última atualização: 8/18/2025