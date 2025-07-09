Diretório de Empresas
Drager
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Drager Salários

A faixa salarial da Drager varia de $51,270 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $168,840 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Drager. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro Mecânico
$123K
Gerente de Produto
$169K
Gerente de Projeto
$51.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Vendas
$88.6K
Engenheiro de Software
$86.4K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Engenharia de Software
$90.8K
Arquiteto de Soluções
$106K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Il ruolo più pagato segnalato in Drager è Gerente de Produto at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $168,840. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Drager è di $90,847.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Drager

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Stripe
  • Square
  • Snap
  • Lyft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos