DPG Media Salários

A faixa salarial da DPG Media varia de $44,948 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $134,980 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DPG Media. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $85K
Marketing
$44.9K
Gerente de Engenharia de Software
$135K

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na DPG Media é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $134,980. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na DPG Media é $85,000.

