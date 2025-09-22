Diretório de Empresas
DP World
DP World Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Gerente de Engenharia de Software na DP World totaliza ₹8.17M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da DP World. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹8.17M
Nível
-
Salário base
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹1.29M
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na DP World?

₹13.94M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Engenharia de Software at DP World in India sits at a yearly total compensation of ₹10,812,636. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World for the Gerente de Engenharia de Software role in India is ₹6,871,484.

Outros Recursos