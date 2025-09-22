Diretório de Empresas
DP World
DP World Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na DP World varia de ₹2.21M por year para SDE a ₹4.97M por year para Group SDE 2. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹4.08M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da DP World. Última atualização: 9/22/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
SDE
(Nível Iniciante)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na DP World?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na DP World in India é uma remuneração total anual de ₹6,635,935. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na DP World para a função de Engenheiro de Software in India é ₹3,987,642.

Outros Recursos