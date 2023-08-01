DP World Salários

A faixa salarial da DP World varia de $22,984 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $108,463 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DP World . Última atualização: 8/18/2025