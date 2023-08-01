Diretório de Empresas
DP World
DP World Salários

A faixa salarial da DP World varia de $22,984 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $108,463 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DP World. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Gerente de Produto
Median $77.8K
Gerente de Engenharia de Software
Median $78.9K

Operações de Atendimento ao Cliente
$23K
Analista de Dados
$46.6K
Designer Industrial
$81.6K
Tecnólogo em Informática (TI)
$37.3K
Gerente de Programa Técnico
$108K
Escritor Técnico
$41.4K
O cargo mais bem pago reportado na DP World é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $108,463. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na DP World é $51,808.

