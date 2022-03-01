Diretório de Empresas
Dow
Dow Salários

A faixa salarial da Dow varia de $34,354 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $417,900 para um Analista Financeiro na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Dow. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $103K

Cientista de Pesquisa

Engenheiro Mecânico
Median $125K

Engenheiro de Manufatura

Engenheiro Químico
Median $104K

Engenheiro de Pesquisa

Cientista de Dados
Median $164K
Contador
$72.6K
Engenheiro Biomédico
$107K
Analista de Negócios
$103K
Desenvolvimento Corporativo
$95.7K
Analista de Dados
$45.3K
Gerente de Ciência de Dados
$164K
Engenheiro Elétrico
$111K
Analista Financeiro
$418K
Engenheiro de Hardware
$130K
Tecnólogo em Informática (TI)
$80.4K
Engenheiro de Materiais
$139K
Designer de Produto
$34.4K
Gerente de Produto
$279K
Gerente de Projeto
$116K
Vendas
$80.6K
Arquiteto de Soluções
$209K
Gerente de Programa Técnico
$61.1K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Dow is Analista Financeiro at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $417,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dow is $107,460.

