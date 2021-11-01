DoubleVerify Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da DoubleVerify varia de $67,609 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $340,290 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DoubleVerify. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $208K
Gerente de Produto
Median $170K
Gerente de Engenharia de Software
Median $255K

Contador
$113K
Analista de Negócios
$67.6K
Analista de Dados
$108K
Cientista de Dados
$249K
Recursos Humanos
$113K
Designer de Produto
$194K
Gerente de Projeto
$143K
Vendas
$136K
Gerente de Programa Técnico
$340K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$111K
Perguntas Frequentes

De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij DoubleVerify is $142,722.

