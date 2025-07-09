DotPe Salários

A faixa salarial da DotPe varia de $3,629 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $53,678 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DotPe . Última atualização: 8/18/2025