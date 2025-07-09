DotPe Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da DotPe varia de $3,629 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $53,678 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DotPe. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Operações de Marketing
$3.6K
Gerente de Programa
$35.2K
Engenheiro de Software
$17.5K

Gerente de Engenharia de Software
$53.7K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at DotPe is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $53,678. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DotPe is $26,348.

