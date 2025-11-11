Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software Backend na Dotdash Meredith totaliza $139K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dotdash Meredith. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
New York, NY
Total por ano
$139K
Nível
hidden
Salário base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$9.4K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Dotdash Meredith?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Backend na Dotdash Meredith in United States é uma remuneração total anual de $164,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dotdash Meredith para a função de Engenheiro de Software Backend in United States é $144,400.

