Diretório de Empresas
Dotdash Meredith
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Edmonton Metropolitan Region

Dotdash Meredith Engenheiro de Software Salários em Edmonton Metropolitan Region

O pacote de remuneração in Edmonton Metropolitan Region mediano de Engenheiro de Software na Dotdash Meredith totaliza CA$107K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dotdash Meredith. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Total por ano
CA$107K
Nível
Software Engineer 2
Salário base
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$5.1K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Dotdash Meredith?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Dotdash Meredith in Edmonton Metropolitan Region é uma remuneração total anual de CA$190,068. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dotdash Meredith para a função de Engenheiro de Software in Edmonton Metropolitan Region é CA$101,773.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Dotdash Meredith

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Facebook
  • Uber
  • Databricks
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos