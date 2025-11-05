Diretório de Empresas
Dotdash Meredith Engenheiro de Software Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na Dotdash Meredith varia de CA$48.3K por year para Software Engineer 1 a CA$113K por year para Software Engineer 2. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$84.5K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dotdash Meredith. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer 1
(Nível Iniciante)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Dotdash Meredith?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Dotdash Meredith in Canada é uma remuneração total anual de CA$120,928. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dotdash Meredith para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$84,541.

Outros Recursos