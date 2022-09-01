Diretório de Empresas
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Salários

A faixa salarial da Dotdash Meredith varia de $80,400 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $162,180 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Dotdash Meredith. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $144K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $145K
Marketing
$141K

Operações de Marketing
$141K
Designer de Produto
$162K
Gerente de Projeto
$126K
Analista de Cibersegurança
$80.4K
Gerente de Engenharia de Software
$123K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Dotdash Meredith is Designer de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dotdash Meredith is $140,700.

Outros Recursos