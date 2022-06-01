Diretório de Empresas
dormakaba
dormakaba Salários

A faixa salarial da dormakaba varia de $18,526 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware na extremidade inferior a $170,056 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da dormakaba. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
$18.5K
Tecnólogo em Informática (TI)
$147K
Designer de Produto
$70.4K

Engenheiro de Software
$89.4K
Gerente de Engenharia de Software
$170K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na dormakaba é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $170,056. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na dormakaba é $89,367.

