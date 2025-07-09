Diretório de Empresas
Doodleblue Innovations
Doodleblue Innovations Salários

A faixa salarial da Doodleblue Innovations varia de $8,194 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $11,978 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Doodleblue Innovations. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Gerente de Produto
$8.2K
Gerente de Projeto
$9.6K
Engenheiro de Software
$12K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Perguntas Frequentes

Le rôle le mieux payé signalé chez Doodleblue Innovations est Engenheiro de Software at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $11,978. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Doodleblue Innovations est de $9,628.

Outros Recursos