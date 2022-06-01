Diretório de Empresas
Donaldson
Donaldson Salários

O salário da Donaldson varia de $119,400 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $226,125 para Engenheiro Mecânico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Donaldson. Última atualização: 10/18/2025

Contador
$149K
Operações de Marketing
$119K
Engenheiro Mecânico
$226K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Donaldson é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $226,125. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Donaldson é $149,250.

