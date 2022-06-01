Diretório de Empresas
Domino Data Lab
Domino Data Lab Salários

O salário da Domino Data Lab varia de $165,825 em remuneração total por ano para Redator Técnico na faixa mais baixa a $497,376 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Domino Data Lab. Última atualização: 10/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $208K
Gerente de Produto
Median $240K
Cientista de Dados
$247K

Analista Financeiro
$229K
Designer de Produto
$191K
Recrutador
$229K
Gerente de Engenharia de Software
$497K
Arquiteto de Soluções
$171K
Redator Técnico
$166K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Domino Data Lab, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Domino Data Lab é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $497,376. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Domino Data Lab é $228,850.

