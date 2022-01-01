Dolby Laboratories Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Dolby Laboratories varia de $87,720 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $537,300 para um Gerente de Operações de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Dolby Laboratories. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Cientista de Pesquisa

Gerente de Produto
P3 $208K
P4 $265K
Gerente de Operações de Negócios
$537K

Desenvolvimento de Negócios
$400K
Cientista de Dados
$299K
Engenheiro Elétrico
$122K
Analista Financeiro
$249K
Engenheiro de Hardware
$188K
Recursos Humanos
$87.7K
Tecnólogo em Informática (TI)
$250K
Marketing
$292K
Operações de Marketing
$381K
Designer de Produto
$183K
Gerente de Projeto
$116K
Vendas
$151K
Engenheiro de Vendas
$208K
Arquiteto de Soluções
$138K
Gerente de Programa Técnico
$152K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Dolby Laboratories, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

