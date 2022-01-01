Dolby Laboratories Salários

A faixa salarial da Dolby Laboratories varia de $87,720 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $537,300 para um Gerente de Operações de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Dolby Laboratories . Última atualização: 8/17/2025