Dojo Salários

A faixa salarial da Dojo varia de $66,060 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $154,726 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Dojo. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $129K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Engenharia de Software
Median $155K
Cientista de Dados
$89.8K

Tecnólogo em Informática (TI)
$66.1K
Designer de Produto
$107K
Gerente de Produto
$117K
Perguntas Frequentes

