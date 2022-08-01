Docket Salários

Diretório de Empresas
O salário da Docket varia de $29,039 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $69,301 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Docket. Última atualização: 9/12/2025

Designer de Produto
$29K
Gerente de Produto
$39.8K
Engenheiro de Software
$69.3K

Perguntas Frequentes

Docket最高薪職位是Engenheiro de Software at the Common Range Average level，年度總薪酬為$69,301。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Docket年度總薪酬中位數為$39,800。

Outros Recursos