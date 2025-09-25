Diretório de Empresas
DJI
DJI Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in China mediano de Engenheiro de Software na DJI totaliza CN¥720K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da DJI. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Total por ano
CN¥720K
Nível
T3
Salário base
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bônus
CN¥0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na DJI?

CN¥1.15M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na DJI in China é uma remuneração total anual de CN¥1,863,298. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na DJI para a função de Engenheiro de Software in China é CN¥719,500.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para DJI

Outros Recursos