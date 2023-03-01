DittoLive Salários

Diretório de Empresas
DittoLive
O salário da DittoLive varia de $201,000 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $250,245 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DittoLive. Última atualização: 10/19/2025

Gerente de Produto
$201K
Engenheiro de Software
$222K
Gerente de Programa Técnico
$250K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na DittoLive é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $250,245. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na DittoLive é $221,885.

