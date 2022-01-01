Diretório de Empresas
Disney
Disney Salários

O salário da Disney varia de $50,250 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $477,667 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Disney. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Desenvolvedor Web

Gerente de Produto
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Designer de Produto
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Designer UX

Gerente de Engenharia de Software
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Analista Financeiro
Median $109K
Cientista de Dados
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Analista de Dados
Median $120K
Gerente de Programa Técnico
Median $180K
Gerente de Projeto
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Analista de Negócios
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analista de Cibersegurança
Median $158K
Vendas
Median $99.5K

Gerente de Conta

Gerente de Ciência de Dados
Median $400K
Gerente de Programa
Median $180K
Gerente de Design de Produto
Median $328K
Arquiteto de Soluções
Median $416K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Pesquisador de UX
Median $158K
Atendimento ao Cliente
Median $60K
Recursos Humanos
Median $140K
Contador
Median $85K

Contador Técnico

Desenvolvimento de Negócios
Median $165K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $178K
Operações de Marketing
Median $150K
Recrutador
Median $115K
Assistente Administrativo
$50.3K
Operações de Negócio
$296K
Gerente de Operações de Negócio
$53.6K
Engenheiro de Controles
$93.5K
Desenvolvimento Corporativo
$226K
Designer Gráfico
$90.5K
Engenheiro de Hardware
$85.6K
Jurídico
Median $266K
Consultor de Gestão
$86.2K
Marketing
$209K

Gerente de Marketing de Produto

Recompensas Totais
$148K
Capitalista de Risco
$95.9K

Analista

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Disney, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)

33%

ANO 1

33%

ANO 2

34%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Disney, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 34% adquire no 3rd-ANO (17.00% semestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Disney, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Disney é Gerente de Produto at the P7 level com uma remuneração total anual de $477,667. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Disney é $158,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Disney

