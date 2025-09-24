Diretório de Empresas
Direct Line Group
O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Cientista de Dados na Direct Line Group totaliza £70.1K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Direct Line Group. Última atualização: 9/24/2025

Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£70.1K
Nível
-
Salário base
£70.1K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Direct Line Group?

£121K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Direct Line Group in United Kingdom é uma remuneração total anual de £81,495. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Direct Line Group para a função de Cientista de Dados in United Kingdom é £68,515.

