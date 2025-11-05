Diretório de Empresas
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Engenheiro de Software Salários em Greater Austin Area

O pacote de remuneração in Greater Austin Area mediano de Engenheiro de Software na Dimensional Fund Advisors totaliza $151K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dimensional Fund Advisors. Última atualização: 11/5/2025

Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
Total por ano
$151K
Senior
$132K
$0
$19K
5-10 Anos
5-10 Anos
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area é uma remuneração total anual de $155,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dimensional Fund Advisors para a função de Engenheiro de Software in Greater Austin Area é $102,500.

