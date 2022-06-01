DigitalOnUs Salários

Diretório de Empresas
O salário da DigitalOnUs varia de $58,729 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $80,400 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DigitalOnUs. Última atualização: 11/23/2025

Engenheiro de Software
Median $58.7K
Arquiteto de Soluções
$80.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na DigitalOnUs é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $80,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na DigitalOnUs é $69,564.

