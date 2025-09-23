Diretório de Empresas
Digital Infuzion
Digital Infuzion Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Digital Infuzion totaliza $90K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Digital Infuzion. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
Digital Infuzion
Software Engineer
Rockville, MD
Total por ano
$90K
Nível
-
Salário base
$90K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Digital Infuzion?

$160K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Digital Infuzion in United States é uma remuneração total anual de $148,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Digital Infuzion para a função de Engenheiro de Software in United States é $90,000.

