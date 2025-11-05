Diretório de Empresas
Dialogue
Dialogue Engenheiro de Software Salários em Greater Montreal

O pacote de remuneração in Greater Montreal mediano de Engenheiro de Software na Dialogue totaliza CA$137K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dialogue. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Dialogue
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total por ano
CA$137K
Nível
2B
Salário base
CA$127K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$9.5K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Dialogue?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Dialogue in Greater Montreal é uma remuneração total anual de CA$166,009. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dialogue para a função de Engenheiro de Software in Greater Montreal é CA$119,976.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Dialogue

Outros Recursos